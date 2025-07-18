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В Самаре при ДТП с Haval и Mitsubishi пострадала женщина и 4-летняя девочка

Вчера вечером в Промышленном районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.

Вчера вечером в Промышленном районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Инцидент случился в 19:20 на Московском шоссе, возле дома № 81 «Б».

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигавшийся со стороны Ново-Вокзальной улицы в направлении улицы 22 Партсъезда, не справился с управлением и совершил наезд на Chevrolet Niva. Автомобиль Chevrolet под управлением 45-летнего мужчины в момент столкновения находился в остановившемся транспортном потоке.

В результате удара Chevrolet Niva отбросило на впереди стоящий Haval Jolion, которым управляла 36-летняя женщина. В салоне Haval находилась 4-летняя девочка.

Медики «скорой помощи» доставили женщину и ребёнка в больницу. По предварительной информации, их состояние не вызывает опасений — врачи рекомендовали амбулаторное лечение.

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