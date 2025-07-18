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Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

ФСБ: жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о военных объектах и ПВО.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о расположении военных объектов и средств ПВО, сообщило крымское управление ФСБ России.

«Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта», — говорится в заявлении.

Подозреваемого взяли под стражу. Он дает признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.