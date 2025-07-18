Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

«Задержан житель Феодосии, который инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта», — говорится в заявлении.