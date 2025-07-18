Без прав и шлема: житель Приморья с 3-летним сыном попал в ДТП на мопеде

В Приморье полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал малолетний ребёнок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Инцидент произошёл в посёлке Городечное Надеждинского района: 24-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, катался на мопеде Honda Dio с 3-летним сыном. Малыш находился на транспортном средстве перед отцом. Во время движения водитель потерял управление, мопед опрокинулся, и ребёнок получил травмы.
Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за управление без прав, штраф по прошлому нарушению до сих пор не оплачен. В этот раз его снова оштрафовали за езду без водительского удостоверения, отсутствие защитного шлема и нарушение правил перевозки детей. Кроме того, возбуждено административное производство за ДТП, повлёкшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего.
Собранные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проводятся дополнительные экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, в посёлке Новый на улице Молодёжная, 4А, произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. Установлено, что мальчик ехал на велосипеде по тротуару в сторону детской площадки, затем неожиданно выехал на проезжую часть, где столкнулся с остановившимся автомобилем Toyota Harrier Hybrid. В результате наезда ребёнок получил травмы.