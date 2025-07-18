Без прав и шлема: житель Приморья с 3-летним сыном попал в ДТП на мопеде

Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за управление без прав, штраф по прошлому нарушению до сих пор не оплачен. В этот раз его снова оштрафовали за езду без водительского удостоверения, отсутствие защитного шлема и нарушение правил перевозки детей. Кроме того, возбуждено административное производство за ДТП, повлёкшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего.