Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

«Задержан житель Феодосии Республики Крым, который инициативно установил контакт с представителями службы безопасности Украины и главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp* инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый дает признательные показания», — подчеркнули в ведомстве.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.