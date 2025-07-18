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Жителя Феодосии задержали за передачу данных СБУ

Жителя Феодосии задержали за передачу СБУ данных о военных объектах.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

«Задержан житель Феодосии Республики Крым, который инициативно установил контакт с представителями службы безопасности Украины и главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера WhatsApp* инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый дает признательные показания», — подчеркнули в ведомстве.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.