На пожаре в Альметьевске спасли мужчину, который едва не погиб в огне. Возгорание произошло в многоэтажном доме № 37 по улице Строителей. ЧП случилось в квартире на четвертом этаже.
Прибывшие пожарные вскрыли входную дверь, внутри квартиры обнаружили лежащего в зале 58-летнего инвалида — хозяина жилья. На мужчину одели маску спасаемого и на носилках вынесли на улицу, где передали медикам. Пострадавший госпитализирован в Альметьевскую межрайонную многопрофильную больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
Пожар на кухне сотрудники МЧС потушили. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.