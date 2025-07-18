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На пожаре в Альметьевске спасли мужчину, который едва не погиб в огне

ЧП случилось в квартире на четвертом этаже.

Источник: МЧС РФ

На пожаре в Альметьевске спасли мужчину, который едва не погиб в огне. Возгорание произошло в многоэтажном доме № 37 по улице Строителей. ЧП случилось в квартире на четвертом этаже.

Прибывшие пожарные вскрыли входную дверь, внутри квартиры обнаружили лежащего в зале 58-летнего инвалида — хозяина жилья. На мужчину одели маску спасаемого и на носилках вынесли на улицу, где передали медикам. Пострадавший госпитализирован в Альметьевскую межрайонную многопрофильную больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Пожар на кухне сотрудники МЧС потушили. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.