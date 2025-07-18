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В Самарской области 57-летний водитель Volkswagen Passat сбил 35-летнюю женщину

17 июля утром в Центральном районе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

17 июля утром в Центральном районе Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась в 09:20 на улице Баныкина, возле дома № 16.

По данным ГИБДД, 57-летний водитель Volkswagen Passat двигался в жилой зоне (обозначенной соответствующими дорожными знаками) со стороны улицы Баныкина в направлении Ленинградской. В этот момент он совершил наезд на 35-летнюю женщину, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

Пострадавшая пешеход получила медицинскую помощь, врачи рекомендовали ей амбулаторное лечение.

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