Жители 9 улиц Краснодара остались без света утром 18 июля

Жители девяти улиц Краснодара остались без света утром 18 июля, сообщает ЕДДС.
Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевого центра. В итоге обесточены шесть трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались улицы: Белградская, Болгарская, Ильская, Сербская, Донбасская, Победы, Шипкинская, Феодосийская, Черногорская.
На месте работает аварийная бригада.
Ранее «АиФ-Юг» писал — эксперт дал рекомендацию жителям Кубани, как избежать перегрузок сети. В регионе предпринимают меры для наращивания мощностей. Но пока этого недостаточно.
Отключать электричество могут на четыре часа подряд — максимум. Сами энергетики обязаны исправить проблему за сутки в зависимости от сложности ситуации. Мелкие поломки ликвидируют быстрее — за два часа.
Чтобы избежать перегрузок сети, полезно снижать нагрузку в часы наибольшего потребления электричества. К примеру, если включили утюг или посудомоечную машину, следует временно отключить кондиционер.