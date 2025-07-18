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Жители 9 улиц Краснодара остались без света утром 18 июля

Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевого центра.

Источник: Reuters

Жители девяти улиц Краснодара остались без света утром 18 июля, сообщает ЕДДС.

Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе краевого центра. В итоге обесточены шесть трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы: Белградская, Болгарская, Ильская, Сербская, Донбасская, Победы, Шипкинская, Феодосийская, Черногорская.

На месте работает аварийная бригада.

Ранее «АиФ-Юг» писал — эксперт дал рекомендацию жителям Кубани, как избежать перегрузок сети. В регионе предпринимают меры для наращивания мощностей. Но пока этого недостаточно.

Отключать электричество могут на четыре часа подряд — максимум. Сами энергетики обязаны исправить проблему за сутки в зависимости от сложности ситуации. Мелкие поломки ликвидируют быстрее — за два часа.

Чтобы избежать перегрузок сети, полезно снижать нагрузку в часы наибольшего потребления электричества. К примеру, если включили утюг или посудомоечную машину, следует временно отключить кондиционер.