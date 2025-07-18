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Под Самарой пьяный 16-летний парень с 14-летней пассажиркой влетел в «калину»

Вчера вечером в Сызрани произошло серьёзное ДТП с участием несовершеннолетних.

Вчера вечером в Сызрани произошло серьёзное ДТП с участием несовершеннолетних. Авария случилась в 19:40 на улице Волжской, возле дома № 1.

По информации ГИБДД, 16-летний водитель мотоцикла марки СТС250-Т6, двигаясь со стороны реки Волги в направлении улицы Рудниковой, не справился с управлением. Мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба подростка:

Сам водитель мотоцикла.

Его 14-летняя пассажирка.

Оба были доставлены в больницу с травмами.

При проверке выяснилось, что несовершеннолетний водитель:

✓ Находился в состоянии алкогольного опьянения.

✓ Имел при себе мотошлем.

✓ Не использовал защитную экипировку.

Ранее мы писали о том, что 4-летняя девочка пострадала в аварии на Московском шоссе в Самаре.

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