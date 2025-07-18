Под Самарой пьяный 16-летний парень с 14-летней пассажиркой влетел в «калину»

Вчера вечером в Сызрани произошло серьёзное ДТП с участием несовершеннолетних. Авария случилась в 19:40 на улице Волжской, возле дома № 1.
По информации ГИБДД, 16-летний водитель мотоцикла марки СТС250-Т6, двигаясь со стороны реки Волги в направлении улицы Рудниковой, не справился с управлением. Мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением 41-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали оба подростка:
Сам водитель мотоцикла.
Его 14-летняя пассажирка.
Оба были доставлены в больницу с травмами.
При проверке выяснилось, что несовершеннолетний водитель:
✓ Находился в состоянии алкогольного опьянения.
✓ Имел при себе мотошлем.
✓ Не использовал защитную экипировку.
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