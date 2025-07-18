«Установлено 62 факта оказания интим-услуг 12 девушками». СК сообщил подробности вовлечения белорусок в проституцию жителем Зельвы с игровой зависимостью

На сайтах знакомств и в соцсетях фигурант создавал фальшивые профили, через которые находил девушек, оказывавших интим-услуги за деньги в разных регионах Беларуси. Он переписывался с ними, уточнял перечень услуг, а также условия их оказания. Житель Зельвы требовал от белорусок фото и контактные данные, согласовывал время и место встреч. Он лично общался с клиентами и договаривался о предоставлении контактов конкретных девушек за вознаграждение.