«Установлено 62 факта оказания интим-услуг 12 девушками». СК сообщил подробности вовлечения белорусок в проституцию жителем Зельвы с игровой зависимостью

СК сообщил, что житель Зельвы вовлек 12 белорусок в проституцию из-за их финансовых проблем. Подробности агентству «Минск-Новости» раскрыл официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.
Говорится, что 35-летний житель Зельвы в феврале 2018 года был осужден за сутенерство. Мужчина вернулся из колонии, создал новую семью, нашел работу, однако его новая жизнь оказалась всего лишь прикрытием. Он снова возобновил преступную деятельность.
На сайтах знакомств и в соцсетях фигурант создавал фальшивые профили, через которые находил девушек, оказывавших интим-услуги за деньги в разных регионах Беларуси. Он переписывался с ними, уточнял перечень услуг, а также условия их оказания. Житель Зельвы требовал от белорусок фото и контактные данные, согласовывал время и место встреч. Он лично общался с клиентами и договаривался о предоставлении контактов конкретных девушек за вознаграждение.
В момент оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Следователи допросили фигуранта, свидетелей. Также была изучена информация с мобильного телефона, в том числе переписку с клиентами из телефонов девушек.
«Установлено 62 факта оказания интим-услуг 12 дамами в возрасте от 20 до 40 лет. Как пояснили сами барышни легкого поведения, на такую работу они согласились из-за тяжелого материального положения», — говорится в сообщении.
Удалось выяснить, что преступной деятельностью фигурант занимался с осени 2023 года по декабрь 2024 года. Он пояснил, что к сутенерству его подтолкнули финансовые проблемы, которые были вызваны игровой зависимостью. Полученные деньги он тратил на онлайн-казино и личные нужды. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса — организация занятия проституцией другим лицом, совершенная лицом, ранее судимым за аналогичные преступления.
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