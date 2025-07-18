Жителя Феодосии задержали за передачу данных украинской службе безопасности

В Феодосии сотрудники крымского управления ФСБ задержали местного жителя по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации о размещении военных объектов и систем противовоздушной обороны. Об этом стало известно в пятницу, 18 июля.
— Задержан житель Феодосии Республики Крым, который инициативно установил контакт с представителями службы безопасности Украины и главного управления разведки Министерства обороны Украины и посредством интернет-мессенджера… инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России — государственная измена.
Как уточнили в ведомстве, мужчина арестован, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уже дает признательные показания, передает РИА Новости.
В Тюменской области сотрудники ФСБ недавно нейтрализовали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. По информации Центра общественных связей ФСБ, мужчина готовил теракт против одного военнослужащего.