На севере Петербурга экс-повар пришел в свой бар с винтовкой

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции, задержавший ранее работавшего там поваром ныне безработного гражданина Петербурга, которому исполнилось 46 лет. Выяснилось, что причиной конфликта послужила ссора между ним и бывшими коллегами, вместе с которыми он распивал спиртные напитки накануне. Спустя несколько часов пьяный экс-повар вновь появился перед баром, теперь уже с оружием в руках, направляясь прямо внутрь помещения. Один из завсегдатаев бара, наблюдая угрозу жизни окружающих, проявил инициативу: дождавшись момента, когда злоумышленник поднялся по лестнице, гражданин ударом поддона сбил мужчину с ног, отобрал ружье и удерживал его до прибытия сотрудников правоохранительных органов совместно с остальными посетителями.