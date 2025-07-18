Десятки взрывов в Подмосковье и более 20 задержанных авиарейсов: карта ночных атак ВСУ 18 июля

Дроны ВСУ атаковали семь регионов России.
В ночь с 17 на 18 июля 2025 года ВСУ предприняли масштабную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на семь регионов России, включая Москву, Брянскую, Орловскую, Нижегородскую, Воронежскую, Смоленскую, Калужскую области, Республику Крым, а также акватории Азовского и Черного морей. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 73 БПЛА самолетного типа. Атаки привели к временным ограничениям в аэропортах и пробкам на Крымском мосту. Карта атак украинский дронов по территории России — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Москва и Подмосковье.
Московский регион подвергся атаке 10 БПЛА, из которых три были нацелены на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. По данным Минобороны, все дроны уничтожены.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию атаковали БПЛА: куда летят украинские дроны. Онлайн-трансляция.
В Солнечногорском районе, в поселке Поварово, жители слышали взрывы около 03:00, а в Клинском районе и Дмитрове очевидцы заметили БПЛА «Лютый», направлявшиеся к Сергиеву Посаду. В Зеленограде, Бакеево и Дедешино под Кубинкой зафиксированы звуки, похожие на взрывы, а в Домодедово — минимум пять хлопков. Telegram-канал Mash сообщил о работе ПВО.
В аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево вводился план «Ковер», что привело к задержке восьми рейсов на вылет (в Самарканд, Ереван, Баку, Астану, Уфу, Анталью, Бодрум, Даламан) и 20 рейсов на прилет, а также отмене одного рейса. В Раменском и Люберцах обломки дронов повредили жилые дома, в Софьино и Кратово загорелись частные постройки. Пострадавших нет.
В аэропорту Внуково пассажирам отменили рейс после девятичасового ожидания в связи с атакой беспилотников. Самолет Turkish Airlines, следовавший по маршруту Москва — Анталья, должен был отправиться в ночное время, однако из-за закрытия аэропорта вылет рейса TK 3039 неоднократно откладывался.
Брянская область.
Брянская область была атакована 31 БПЛА, сообщил Минобороны. Губернатор Александр Богомаз подтвердил отсутствие жертв и разрушений, оперативные службы работают на местах падения обломков.
Орловская область.
Над Орловской областью уничтожено 17 БПЛА, сообщило Минобороны. В пригороде Орла, в районе Знаменки, местные жители слышали около четырех взрывов, вызванных работой ПВО, сообщил telegram-канал Shot. Очевидцы наблюдали вспышки в небе в двух километрах от города, но данных о разрушениях или жертвах нет.
Нижегородская область.
Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотниковФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Нижегородской области средства ПВО и РЭБ уничтожили два БПЛА над промышленной зоной, сообщил губернатор Глеб Никитин. В Дзержинске очевидцы слышали до девяти взрывов в 03:30 и 04:45 утра, связывая их с работой ПВО по низколетящим дронам, сообщил Shot. Местные жители отметили проблемы с интернетом. Аэропорт Стригино временно вводил план «Ковер», вскоре ограничения были сняты.
Воронежская область.
В Воронежской области силы ПВО уничтожили один БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет, но режим опасности атаки сохраняется.
Смоленская и Калужская область.
Над Смоленской областью сбито два БПЛА, над Калужской — один, сообщило Минобороны. Информации о разрушениях или жертвах нет.
Республика Крым и акватории.
Над Крымом сбито четыре БПЛА, еще три — над акваторией Азовского моря и один — над Черным морем, сообщило Минобороны. Движение по Крымскому мосту временно перекрывалось, что привело к пробкам: 870 автомобилей скопилось со стороны Тамани, 365 — со стороны Керчи, ожидание достигало трех часов, сообщил ГКУ «Информационный центр Крымский мост». Движение уже восстановлено.