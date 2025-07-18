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Смертельное ДТП произошло в Алматы

В Алатауском районе Алматы произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух машин водитель одной из них скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: instagram.com/kris_p_almata

В Сети появилось видео с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Саина в Алматы. Со слов очевидцев, было лобовое столкновение.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло сегодня, 18 июля, в 6:30.

«Водитель автомашины марки Dodge, следуя по улице Саина в южном направлении, на пересечении с улицей Ак-Кайнар выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Kia, которая следовала в противоположную сторону», — пояснили в полиции.

В результате данного ДТП водитель Kia скончался на месте происшествия, а водителя Dodge доставили в одну из больниц города.

Сообщается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.