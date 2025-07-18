Смертельное ДТП произошло в Алматы

«Водитель автомашины марки Dodge, следуя по улице Саина в южном направлении, на пересечении с улицей Ак-Кайнар выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Kia, которая следовала в противоположную сторону», — пояснили в полиции.