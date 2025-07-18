Смертельное ДТП произошло в Алматы

В Сети появилось видео с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Саина в Алматы. Со слов очевидцев, было лобовое столкновение.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло сегодня, 18 июля, в 6:30.
«Водитель автомашины марки Dodge, следуя по улице Саина в южном направлении, на пересечении с улицей Ак-Кайнар выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Kia, которая следовала в противоположную сторону», — пояснили в полиции.
В результате данного ДТП водитель Kia скончался на месте происшествия, а водителя Dodge доставили в одну из больниц города.
Сообщается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.