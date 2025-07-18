В Феодосии ФСБ пресекла передачу данных украинским спецслужбам

В Феодосии задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. По данным крымского управления ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителями СБУ и военной разведки Украины, после чего через мессенджер передал им секретные сведения о дислокации российских военных объектов, расположении систем ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского порта.