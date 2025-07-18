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В Феодосии ФСБ пресекла передачу данных украинским спецслужбам

В Феодосии задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене.

В Феодосии задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. По данным крымского управления ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителями СБУ и военной разведки Украины, после чего через мессенджер передал им секретные сведения о дислокации российских военных объектов, расположении систем ПВО и инфраструктуре Феодосийского морского порта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации ФСБ, подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый дает признательные показания», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Киев вербует наемников в Латинской Америке.