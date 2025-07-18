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В Уфе осудят мужчину за похищение человека и угрозу убийством

31-летний уфимец пытался так повлиять на знакомую, которая не хотела с ним встречаться.

Источник: istockphoto.com

В Уфе осудят мужчину за похищение человека и угрозу убийством. 31-летний уфимец пытался так повлиять на знакомую, которая не хотела с ним встречаться.

Обвинительное заключение было утверждено в прокуратуре Октябрьского района Уфы. В ходе следствия установлено, что в январе этого года между обвиняемым и его знакомой в ночное время произошел конфликт. Приревновав девушку, он, применив силу и угрожая убийством, посадил ее в машину и повез по проспекту Октября. Девушка смогла выпрыгнуть из машины во время движения, ей позже помогли прохожие.

«Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.