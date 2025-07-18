Военные врачи пойдут под суд за вымогательства с раненых бойцов СВО

По данным следствия, Хмелик и Симанчук обвиняются в получении крупных взяток и превышении полномочий, а Назаренко — в аналогичных преступлениях, но меньшего масштаба. Все трое продолжают работать в краснодарском госпитале.
Среди других обвиняемых — военнослужащие и гражданские лица, которые выступали посредниками в коррупционных схемах. По информации источников, расследование выявило участие неустановленных сотрудников госпиталя, а также других фигурантов, включая медсестру.
Первый судебный процесс по делу Симанчука начнется 23 июля, остальные обвиняемые предстанут перед судом 28 июля. Расследование проводил военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону, который пока не комментирует ситуацию.
Тем временем в Тверской области задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у участников специальной военной операции (СВО). Члены ОПГ выслеживали одиноких мужчин, оказывали на них давление, угрожая им и их близким. В некоторых случаях их ложно обвиняли в преступлениях.