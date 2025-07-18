Военные врачи пойдут под суд за вымогательства с раненых бойцов СВО

Военный суд начнёт рассмотрение двух дел о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны РФ, где ряд врачей обвиняются в вымогательстве взяток у раненых военнослужащих. Среди обвиняемых — экс-руководители учреждения Владимир Хмелик, Леонид Назаренко и Денис Симанчук, которые, как сообщается, получали откаты за оформление документов (формы № 100), подтверждающих получение ранения и дающих право на компенсацию. Об этом пишет газета «Коммерсант‎»‎.