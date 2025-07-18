На Камчатке медведь напал на спящую туристку: видео с места ЧП

На Камчатке медведь напал на спящую туристку, 43-летняя саратовчанка находится в реанимации с рваными ранами и укусами. Хищник пришел ночью в поисках еды в палаточный лагерь около Мутновской ГеоЭС. Как сообщил министр по ЧС Камчатского края, туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС. Прокуратура проводит проверку, пресс-служба ведомства опубликовала видео осмотра места ЧП.