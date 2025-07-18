Власти потребовали выплатить 1,2 млрд руб. за разлив топлива в Енисее

Дизтопливо попало в Енисей из-за пробоины у теплохода при буксировке барж в начале июня. ЧП произошло в Казачинском районе Красноярского края. По данным МЧС, теплоход ударился о пороги, повредил рулевое управление и топливный бак, его прибило к берегу. Пострадавших нет, судоходство не нарушено, но нефтяное пятно растянулось тогда на 7 км.