В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с СБУ

Ранее в Белгородской области суд приговорил к 17 годам лишения свободы Петра Горбунова (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он был признан виновным в госизмене, участии в террористической организации, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ, пишет RT. Мужчина вступил в контакт с представителями террористической организации и по их поручению извлек из тайника в лесу взрывные устройства, предназначенные для передачи участнику запрещенного сообщества с целью совершения терактов в Белгородской области.