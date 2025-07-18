В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с СБУ

Житель Феодосии подозревается в сотрудничестве с СБУ.
В Феодосии (Крым) задержан местный житель, подозреваемый в передаче секретной информации украинским спецслужбам. Об этом сообщили в крымском управлении ФСБ России. По данным ведомства, мужчина контактировал с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины, передавая им сведения о расположении военных объектов и систем ПВО в регионе.
«Задержан житель Феодосии …, который инициативно установил контакт с представителями службы безопасности Украины и главного управления разведки Министерства обороны Украины и … инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта», — передает РИА Новости сообщение ФСБ.
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве добавили, что подозреваемый дает признательные показания.
Ранее в Белгородской области суд приговорил к 17 годам лишения свободы Петра Горбунова (внесен в перечень экстремистов и террористов). Он был признан виновным в госизмене, участии в террористической организации, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ, пишет RT. Мужчина вступил в контакт с представителями террористической организации и по их поручению извлек из тайника в лесу взрывные устройства, предназначенные для передачи участнику запрещенного сообщества с целью совершения терактов в Белгородской области.