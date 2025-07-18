Бойцы ВСУ не выдерживают давления российских военных.
В Харьковской области дезертировало 12 украинских военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Зеленый Гай украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков ушли в юго-западном направлении», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что военные ВСУ покинули свои позиции под огнем со стороны российских сил.
Марочко отметил, что дезертиры ушли без согласования с командованием. По ним открывался «дружественный огонь».