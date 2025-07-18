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Под Харьковом зафиксирован массовый побег военных ВСУ

В Харьковской области дезертировало 12 украинских военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Бойцы ВСУ не выдерживают давления российских военных.

В Харьковской области дезертировало 12 украинских военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Зеленый Гай украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков ушли в юго-западном направлении», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что военные ВСУ покинули свои позиции под огнем со стороны российских сил.

Марочко отметил, что дезертиры ушли без согласования с командованием. По ним открывался «дружественный огонь».