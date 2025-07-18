Российский комплекс «Корнет» получил смертоносное обновление

Модернизация «Корнета» не ограничилась лишь увеличением числа боеприпасов. Благодаря внедрению ракеты «Булат», комплекс теперь способен поражать более широкий спектр целей. Если ранее основным назначением комплекса была борьба с тяжелой бронетехникой, то теперь в перечень типовых целей входят и объекты, для которых мощность стандартной ракеты избыточна. «Булат» уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию.