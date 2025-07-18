Суд оценил моральные страдания незаконно преследуемой россиянки в 60 тысяч рублей

По данным региональных судебных органов, женщина была фигуранткой уголовного дела по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако в ходе разбирательства выяснилось, что в её действиях отсутствует состав преступления, и дело закрыли. Суд встал на сторону женщины, признав, что её права были нарушены. Тем не менее запрашиваемую сумму снизили до 60 тысяч рублей, которые теперь должен выплатить Минфин России.