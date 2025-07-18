Суд оценил моральные страдания незаконно преследуемой россиянки в 60 тысяч рублей

«Суд решил, что женщина действительно имеет право на компенсацию, так как её незаконно подозревали в преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Из-за этого она долгое время находилась в стрессе», — говорится в сообщении.
По данным региональных судебных органов, женщина была фигуранткой уголовного дела по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако в ходе разбирательства выяснилось, что в её действиях отсутствует состав преступления, и дело закрыли. Суд встал на сторону женщины, признав, что её права были нарушены. Тем не менее запрашиваемую сумму снизили до 60 тысяч рублей, которые теперь должен выплатить Минфин России.
Ранее во Владимире суд также рассмотрел спор по выплатам: молодой врач отказался выполнять условия целевого обучения и не стал работать в Областной стоматологической поликлинике. В итоге с него взыскали 822 тысячи рублей. Стороны заключили мировое соглашение — выпускник будет гасить долг частями до октября 2026 года.