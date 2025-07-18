Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры допроса жителя Феодосии, передававшего данные СБУ

ФСБ задержала жителя Феодосии, передававшего СБУ данные о военных объектах РФ.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ показала кадры допроса жителя Феодосии, которого задержали за передачу данных Службе безопасности Украины.

«В 2022 и 2023 годах я инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории феодосийского морского торгового порта. Это был некий чат, куда я предложил изначально отправить ту или иную информацию касаемо Феодосии», — говорит на видео задержанный.

Мужчина отправил украинским спецслужбам фотографию воинской части ВС РФ. Он признался, что сделал это с целью оказания информационной поддержки Украины.

О задержании в Крыму злоумышленника сотрудниками ФСБ РФ стало известно 18 июля. По данным правоохранителей, он передавал информацию о расположении военных объектов и систем противовоздушной обороны.

Мужчина самостоятельно связался с представителями СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, используя мессенджер WhatsApp. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего диверсию в Воронежской области.