Появились кадры допроса жителя Феодосии, передававшего данные СБУ

«В 2022 и 2023 годах я инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории феодосийского морского торгового порта. Это был некий чат, куда я предложил изначально отправить ту или иную информацию касаемо Феодосии», — говорит на видео задержанный.