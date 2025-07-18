Появились кадры допроса жителя Феодосии, передававшего данные СБУ

ФСБ показала кадры допроса жителя Феодосии, которого задержали за передачу данных Службе безопасности Украины.
«В 2022 и 2023 годах я инициативно отправлял информацию о движении грузовых судов в акватории феодосийского морского торгового порта. Это был некий чат, куда я предложил изначально отправить ту или иную информацию касаемо Феодосии», — говорит на видео задержанный.
Мужчина отправил украинским спецслужбам фотографию воинской части ВС РФ. Он признался, что сделал это с целью оказания информационной поддержки Украины.
О задержании в Крыму злоумышленника сотрудниками ФСБ РФ стало известно 18 июля. По данным правоохранителей, он передавал информацию о расположении военных объектов и систем противовоздушной обороны.
Мужчина самостоятельно связался с представителями СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, используя мессенджер WhatsApp. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее ФСБ показала кадры задержания россиянина, готовившего диверсию в Воронежской области.