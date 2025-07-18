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В центре Самары до 31 июля продлили перекрытие участка улице Комсомольской

Движение транспорта по участку улицы Комсомольской от Куйбышева до Фрунзе останется ограниченным до 31 июля.

Движение транспорта по участку улицы Комсомольской от Куйбышева до Фрунзе останется ограниченным до 31 июля. Причиной продления стали сложности при ремонте канализационной магистрали диаметром 300 миллиметров возле домов № 41−43.

Как пояснили в «РКС-Самара», работы по устранению аварии на канализационной линии требуют больше времени, чем изначально планировалось.

Автобусный маршрут № 226 временно изменён. Транспорт будет следовать в обоих направлениях по улицам Фрунзе — Пионерской — Куйбышева — Комсомольской, после чего продолжит движение по обычному маршруту.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит водителей заранее планировать маршрут, объезжая перекрытый участок.

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