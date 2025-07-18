В Китае пресекли схему иностранной разведки по вывозу редких металлов

«Товары, связанные с редкоземельными металлами, имеют свойства двойного назначения и являются государственными стратегическими ресурсами», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве пояснили, что для защиты национальной безопасности Китай ввёл экспортный контроль за такими материалами, изучив международную практику.
По данным властей, иностранные спецслужбы в последние годы пытались организовать нелегальный вывоз стратегических ресурсов через подставные схемы. В одном из случаев подрядчик из ключевой отрасли неизвестной страны фальсифицировал маркировку, чтобы скрыть китайское происхождение грузов.
В ведомстве отметили, что контрабандисты использовали различные методы, включая искажение данных о составе продукции, отправку небольших партий курьерскими службами и постоянную смену каналов поставок. Китайские спецслужбы совместно с другими ведомствами пресекли эту деятельность, собрав достаточные доказательства.
Министерство подчеркнуло, что Китай занимает лидирующие позиции в мире по запасам, производству и экспорту редкоземельных металлов. В заявлении также указывается, что некоторые страны, не имеющие собственных мощностей по производству этих материалов, пытаются незаконно их приобретать для создания стратегических запасов.
Ранее сообщалось, что российские таможенники за полгода пресекли контрабанду драгоценностей на 753 млн рублей. С января по июнь 2025 года возбуждено 63 уголовных дела о незаконном перемещении драгоценных металлов и ювелирных изделий. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было заведено 36 таких дел.