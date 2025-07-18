Убившего женщину и ее дочь ради квартиры мужчину поймали спустя 15 лет во Внуково

В столичном аэропорту «Внуково» сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который 15 лет назад убил женщину и ее дочь ради квартиры в Москве. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.
Женщина по имени Алиса и ее ребенок пропали еще в 2010 году. В полицию по факту исчезновения двух людей обратилась соседка, которая долго не видела их. Через полгода на дне озера в чемодане нашли тело неизвестной женщины, которую долго не могли опознать.
Только в прошлом году полиция решила провести эксгумацию тела матери жертвы для генетической экспертизы. Оказалось, что в чемодане действительно была Алиса. Тело ее дочери так и не нашли, она пропала бесследно.
В июне 2025 года сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался гражданский муж жертвы — 38-летний Андрей Леонтьев. Он напоил женщину и заставил составить завещание — переписать на него квартиру площадью около 40 квадратных метров в Новогирееве.
После этого он связал женщине руки, обмотал голову липкой лентой и запихнул в чемодан. В поселке Воскресенка преступник привязал унитаз к чемодану и спустил в озеро. На данный момент подозреваемого допрашивают, уточнили в публикации.
Недавно сотрудники полиции в Индии задержали двух мужчин по подозрению в покушении на жизнь 17-летней девушки. Один из них хотел расправиться с любовницей из-за ее беременности.