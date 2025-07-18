Самарцам рассказали про перебои в работе кондиционеров в автобусах и трамваях

Жители Самары пожаловались на отсутствие кондиционирования в автобусах, трамваях и троллейбусах. В комментариях под постом губернатора в соцсетях пассажиры отметили, что в транспорте часто работают только открытые форточки, а климатическая техника не включается.
В департаменте транспорта пояснили, что автобусы и трамваи с кондиционерами находятся на гарантии завода-изготовителя. Информация о неисправностях уже передана перевозчикам для проверки.
Как сообщили чиновники 14 июля 2025 года, на предприятия направлена заявка производителю. В ближайшее время ожидается приезд специалистов для наладки оборудования и приведения климатических систем в нормативное состояние.
Администрация города просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с жарой в салонах транспорта.
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