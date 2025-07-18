13 человек эвакуировали из-за ночного пожара в Петербурге

В Василеостровском районе Северной столицы 18 июля в 1:20 ночи произошел пожар в двухкомнатной квартире на ул. Опочинина, д. 15/18. Возгорание охватило 34 из 50 кв. метров жилплощади. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.
Из опасной зоны эвакуировали 13 человек. Пострадавших не оказалось. Отмечается, что возгорание полностью ликвидировали к 03:55. В тушении участвовали 4 единицы техники и 17 спасателей МЧС.
Ранее сообщалось, что спасателям пришлось выбить дверь автомобиля, попавшего в аварию на Двинской улице, чтобы достать из салона водителя. Мужчину зажало в результате столкновения. Пострадавший попал в реанимацию с переломами ребер, голеней и таза.