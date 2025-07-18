13 человек эвакуировали из-за ночного пожара в Петербурге

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось выбить дверь автомобиля, попавшего в аварию на Двинской улице, чтобы достать из салона водителя. Мужчину зажало в результате столкновения. Пострадавший попал в реанимацию с переломами ребер, голеней и таза.