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Заведующая детским садом в Самаре присвоила свыше 1 млн рублей

Теперь уже бывшая сотрудница дошкольного учреждения проходит по уголовному делу. Материалы передали в суд.

Теперь уже бывшая сотрудница дошкольного учреждения проходит по уголовному делу. Материалы передали в суд, сообщили в областном СУ СКР.

Правоохранители уточнили: с февраля 2023-го по 2024 год перечислила себе около миллиона рублей с использованием служебного положения. Причем речь идет о деньгах, которые шли на зарплату работников местного детского сада.

«Благодаря проведенным по уголовному делу следственным действиям обвиняемая полностью возместила имущественный вред, причиненный дошкольному учреждению», — подчеркнули в Следкоме.

В ближайшее время материалы по факту присвоения средств рассмотрит суд.

Ранее писали, что в Самарской области бывшего чиновника поймали на махинациях с зарплатами.

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