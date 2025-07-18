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Четыре человека сгорели заживо в авто на трассе в ЗКО

На трассе «Уральск — Озинки» 17 июля произошла жуткая автокатастрофа, унесшая жизни четырёх человек, передает BAQ.KZ.

Источник: autonews.ru

Вблизи посёлка Усихино, около 15:00, водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo попытался обогнать КамАЗ, но манёвр обернулся трагедией — машина на полном ходу врезалась в заднюю часть грузовика и вспыхнула, как факел.

Огонь охватил салон за считанные секунды. Водитель и трое пассажиров погибли на месте, не успев выбраться из охваченной пламенем машины.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.