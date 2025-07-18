Четыре человека сгорели заживо в авто на трассе в ЗКО

Вблизи посёлка Усихино, около 15:00, водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo попытался обогнать КамАЗ, но манёвр обернулся трагедией — машина на полном ходу врезалась в заднюю часть грузовика и вспыхнула, как факел.