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В Челябинске возле ж/д вокзала перевернулась машина службы такси

В Челябинске возле железнодорожного вокзала перевернулась машина службы такси, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 18 июля.

Около дома 11 по улице Железнодорожная 50-летний водитель Skoda Rapid совершил наезд на препятствия — бордюрный камень, дерево, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате водитель получил телесные повреждения, бригадой скорой медпомощи эвакуирован в больницу.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.