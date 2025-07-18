В Челябинске возле ж/д вокзала перевернулась машина службы такси

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 18 июля.
Около дома 11 по улице Железнодорожная 50-летний водитель Skoda Rapid совершил наезд на препятствия — бордюрный камень, дерево, после чего автомобиль опрокинулся на крышу.
В результате водитель получил телесные повреждения, бригадой скорой медпомощи эвакуирован в больницу.
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.