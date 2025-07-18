Мужчину держали в рабстве на золотодобывающем участке в Амурской области

Сообщается, что мужчины в возрасте 67 и 36 лет с апреля по май этого года привлекли к труду 47-летнего мужчину, которого «заставили выполнять не оговоренную работу сверх установленной нормы рабочего времени, при этом потерпевший по независящим от него причинам не мог отказаться от выполнения работ». При этом они применяли насилие.