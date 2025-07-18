Мужчину держали в рабстве на золотодобывающем участке в Амурской области

Прокуратура Амурской области установила, что двое местных жителей использовали рабский труд на золотодобывающем участке недр «Ясный». Об этом сообщили в ведомстве.
Сообщается, что мужчины в возрасте 67 и 36 лет с апреля по май этого года привлекли к труду 47-летнего мужчину, которого «заставили выполнять не оговоренную работу сверх установленной нормы рабочего времени, при этом потерпевший по независящим от него причинам не мог отказаться от выполнения работ». При этом они применяли насилие.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об «использовании рабского труда человека» (ст. 127.2 УК РФ). За такое преступление грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Подозреваемых отправили под стражу.
В апреле этого года стало известно о двух мужчинах, которые попали в рабство на ферму в Якутии. Одному из них удалось бежать и рассказать обо всем правоохранительным органам.