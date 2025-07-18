Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье

Ночью, 18 июля, украинские беспилотники были уничтожены в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.

Недалеко от Сергиева Посада были уничтожены БПЛА.

Ночью, 18 июля, украинские беспилотники были уничтожены в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.

«Сегодня ночью наш округ подвергся атаке БПЛА. Дроны сбиты системами ПВО», — написала Ероханова в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки взрывов в Подмосковье и более 20 задержанных авиарейсов: карта ночных атак ВСУ 18 июля.

Из-за падения обломков дронов были повреждены стекла и фасады нескольких частных домов. Жертв и раненых не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы. Оснований для тревоги нет.

Дроны ВСУ уже атаковали Сергиев Посад в начале июля, пишет RT. Тогда в результате атаки пострадали двое мужчин. Они были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Вследствие удара также была повреждена подстанция. Подробнее об атаке — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше