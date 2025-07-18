На дороге в Воронежской области сгорел «Опель»

В четверг, 17 июля, около четырех часов вечера случился пожар на 53 километре дороги из Богучара в Кантемировку. Загорелся «Опель-Вектра».
О возгорании в дежурную часть МЧС сообщили в 16.01. На место ЧП выезжали четыре сотрудника спасательного ведомства на одной пожарной машины. С огнем они справились в 16.20. Но «Опель» к тому времени уже сгорел полностью.
По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.
Напомним, днем 11 июля в поселке Опытной Станции ВНИИК Хохольского района вспыхнула постройка во дворе, сгорел стоявший в ней «КамАЗ».