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На дороге в Воронежской области сгорел «Опель»

На дороге из Богучара в Кантемировку пламя уничтожило «Опель-Вектру».

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 17 июля, около четырех часов вечера случился пожар на 53 километре дороги из Богучара в Кантемировку. Загорелся «Опель-Вектра».

О возгорании в дежурную часть МЧС сообщили в 16.01. На место ЧП выезжали четыре сотрудника спасательного ведомства на одной пожарной машины. С огнем они справились в 16.20. Но «Опель» к тому времени уже сгорел полностью.

По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

Напомним, днем 11 июля в поселке Опытной Станции ВНИИК Хохольского района вспыхнула постройка во дворе, сгорел стоявший в ней «КамАЗ».