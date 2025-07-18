Названа причина гибели прыгнувшего с «края космоса» пионера скайдайвинга Феликса Баумгартнера

«Когда я стоял там, на вершине мира, я становился таким скромным», — сказал он после приземления в восточной части пустыни Нью-Мексико. «Вы больше не думаете о том, чтобы побивать рекорды, вы не думаете о получении научных данных. Единственное, чего вы хотите, — это вернуться живым».