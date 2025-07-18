Названа причина гибели прыгнувшего с «края космоса» пионера скайдайвинга Феликса Баумгартнера

Пионер скайдайвинга Феликс Баумгартнер, прыгнувший с «края космоса», погиб в авиакатастрофе на параплане. Австрийский смельчак, которому было 56 лет, потерял управление своим моторизованным парапланом над центральной Италией.
Австрийский пионер экстремальных видов спорта Феликс Баумгартнер, прославившийся рекордным прыжком с парашютом с высоты птичьего полета в 2012 году, погиб в результате несчастного случая с парапланеризмом в центральной Италии, сообщила местная полиция.
По информации агентства Reuters, Феликс Баумгартнер, которому было 56 лет, потерял управление своим моторизованным парапланом во время полета над Порто-Сант-Эльпидио в центральном регионе Италии Марке в четверг и упал на землю рядом с бассейном отеля. Причины аварии остаются пока неясными.
Мэр Порто-Сант’Эльпидио Массимилиано Кьярпелла заявил, что, согласно сообщениям, у Баумгартнера могли возникнуть внезапные проблемы со здоровьем в полете, и выразил соболезнования города в связи с гибелью «символа мужества и страсти к экстремальным полетам».
Австриец, известный как «Бесстрашный Феликс», попал в заголовки газет по всему миру в октябре 2012 года, когда, надев специально сшитый костюм, прыгнул с воздушного шара на высоте 38 км над Землей, став первым парашютистом, преодолевшим звуковой барьер, который обычно измеряется на скорости более 1110 км/ч.
Феликс совершил исторический прыжок над Розуэллом, штат Нью-Мексико, достигнув максимальной скорости более 1343 км/ч, во время девятиминутного снижения в 65-ю годовщину полета легендарного американского пилота Чака Йегера, преодолевшего звуковой барьер 14 октября 1947 года.
В какой-то момент Баумгартнер, все еще находясь на сверхзвуке, вошел в потенциально опасный плоский штопор, который, по словам его экипажа, продолжался 13 секунд.
«Когда я стоял там, на вершине мира, я становился таким скромным», — сказал он после приземления в восточной части пустыни Нью-Мексико. «Вы больше не думаете о том, чтобы побивать рекорды, вы не думаете о получении научных данных. Единственное, чего вы хотите, — это вернуться живым».
Феликс Баумгартнер, бывший австрийский военный парашютист, совершил тысячи отчаянных прыжков с самолетов, мостов, небоскребов и знаменитых достопримечательностей по всему миру, включая статую Христа-Искупителя в Бразилии.
Самозваный «Бог небес» начал прыгать с парашютом в подростковом возрасте, прежде чем заняться экстремальным видом спорта — бейсджампингом. Среди других достижений — прыжки с парашютом через Ла-Манш и с башни Петронас Тауэрс в Малайзии.
В последние годы он выступал с группой Flying Bulls в качестве пилота-каскадера на вертолетных шоу по всей Европе.
В Австрии он также был известен тем, что вызывал споры своими взглядами, в том числе выражал поддержку диктатуре как системе правления.
Баумгартнер был оштрафован на 1500 евро после того, как в 2010 году ударил по лицу греческого водителя грузовика во время ссоры, возникшей в дорожной пробке недалеко от Зальцбурга.
После своего рекордного прыжка в 2012 году Баумгартнер сказал, что скорость, превышающую скорость звука, «трудно описать, потому что этого не ощущаешь».
«Иногда нам нужно забраться по-настоящему высоко, чтобы увидеть, насколько мы малы», — говорил экстремал.