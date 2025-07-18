В Раде раскрыли, почему Вашингтон не одобрил Умерова на должность посла в США

«Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса», — сказал Железняк в интервью «Украинской правде».