В Раде раскрыли, почему Вашингтон не одобрил Умерова на должность посла в США

Умеров в дальнейшем сосредоточит свою деятельность на переговорах с Россией.
США не одобрили назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост посла в Вашингтоне из-за того, что Умеров считается близким соратником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Американская сторона, по информации моих источников, по информации, что я видел в СМИ, не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса», — сказал Железняк в интервью «Украинской правде».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине утвердили новый состав правительства.
Верховная рада Украины большинством голосов одобрила обновленный состав правительства, возглавляемого Юлией Свириденко, которая заняла пост премьер-министра. Бывший министр обороны Рустем Умеров в дальнейшем сосредоточит свою деятельность на переговорах с Российской Федерацией в составе украинской делегации. За развитие двусторонних отношений с Соединенными Штатами Америки будет отвечать Ольга Стефанишина, она выдвинута на должность посла Украины в Вашингтоне.