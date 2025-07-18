Появились кадры с места нападения медведя на туристку в Камчатском крае

Прокуратура Камчатского края публикует в своем Telegram-канале кадры с места нападения медведя на туристку из Саратова в палаточном лагере.
На соответствующих видеороликах запечатлено, как сотрудники ведомства проводят осмотр территории, где произошло нападение хищника.
Известно, что медведь атаковал женщину минувшей ночью в палаточном лагере возле Мутновской ГеоЭС. Пострадавшую туристку доставили в больницу с рваными ранениями и переломами.
Напомним, ранее сообщалось, что в Камчатском крае три медвежонка выбегают на трассу и выпрашивают у автомобилистов еду.