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Появились кадры с места нападения медведя на туристку в Камчатском крае

Сотрудники прокуратуры Камчатского края ведут осмотр территории, где произошло нападение хищника.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Камчатского края публикует в своем Telegram-канале кадры с места нападения медведя на туристку из Саратова в палаточном лагере.

На соответствующих видеороликах запечатлено, как сотрудники ведомства проводят осмотр территории, где произошло нападение хищника.

Известно, что медведь атаковал женщину минувшей ночью в палаточном лагере возле Мутновской ГеоЭС. Пострадавшую туристку доставили в больницу с рваными ранениями и переломами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Камчатском крае три медвежонка выбегают на трассу и выпрашивают у автомобилистов еду.