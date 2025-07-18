Экологический ущерб Енисею из-за разлива нефтепродуктов оценили в ₽1,2 млрд

Напомним, вечером 8 июня 2025 года в Казачинском районе Красноярского края буксирный теплоход Обь-Иртышского речного пароходства, осуществлявший буксировку двух барж, получил пробоину и вышел из строя рулевой механизм, в результате чего судно было выброшено на берег. Произошло повреждение топливного резервуара. Первоначальные оценки указывали на утечку до 30 тонн дизтоплива. В близлежащих муниципалитетах было введено чрезвычайное положение, отмененное лишь в середине июля текущего года.