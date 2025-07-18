Экологический ущерб Енисею из-за разлива нефтепродуктов оценили в ₽1,2 млрд

Экологический ущерб, причиненный реке Енисей в Красноярском крае вследствие аварии судна и разлива горючего, предварительно оценен в 1,2 миллиарда рублей. Суммарный объем попавшего в реку дизельного топлива составил 79,3 тонны, о чем сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.
Напомним, вечером 8 июня 2025 года в Казачинском районе Красноярского края буксирный теплоход Обь-Иртышского речного пароходства, осуществлявший буксировку двух барж, получил пробоину и вышел из строя рулевой механизм, в результате чего судно было выброшено на берег. Произошло повреждение топливного резервуара. Первоначальные оценки указывали на утечку до 30 тонн дизтоплива. В близлежащих муниципалитетах было введено чрезвычайное положение, отмененное лишь в середине июля текущего года.
Согласно заявлению первого замминистра экологии края, пароходству выдано предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства. Установлены конкретные требования по рекультивации окружающей среды. Первый контрольный срок выполнения назначен на сентябрь 2025 года.
Поврежденное судно в настоящее время находится у берега села Галанино, где продолжаются ремонтные работы. По факту инцидента и загрязнения акватории возбуждено уголовное производство по статьям 263 (нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта) и 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами).
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