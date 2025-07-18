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В Тольятти на руководство психдиспансера подали в суд из-за отсутствия оборудования

Оборудование для медицинской помощи отсутствует в Тольяттинском психоневрологическом диспансере. К таким выводам пришла прокуратура по итогам проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Источник: Коммерсантъ

Установлено, что в диспансере нет аппаратов для УЗИ, искусственного дыхания, магнитотерапии и инфракрасной терапии. Заместителя главного врача привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ. Руководитель учреждения принял меры, но повторная проверка показала, что нарушения не устранены полностью.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала от администрации диспансера устранить нарушения и оснастить медицинские кабинеты необходимым оборудованием. В настоящее время иск рассматривается в суде.