Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковье подверглось мощной атаке дронов ВСУ

В ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, атаковавших пять округов Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, дроны были обнаружены и уничтожены на подлете к Домодедово, Красногорску, Солнечногорску, Сергиеву Посаду и Можайску.

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье.

В ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, атаковавших пять округов Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, дроны были обнаружены и уничтожены на подлете к Домодедово, Красногорску, Солнечногорску, Сергиеву Посаду и Можайску.

«Сегодня ночью Подмосковье подверглось атаке вражеских беспилотников. Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск», — написал Воробьев в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки взрывов в Подмосковье и более 20 задержанных авиарейсов: карта ночных атак ВСУ 18 июля.

Основную часть беспилотников удалось ликвидировать еще на подлете, это позволило предотвратить серьезные последствия. В результате атаки никто из жителей не пострадал, однако зафиксированы повреждения частных домов.

В Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке «Рязанцы», повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома. На местах происшествий работают оперативные службы. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 18 июля в различных регионах страны были перехвачены и ликвидированы 73 беспилотника, запущенных с территории Украины. Наибольшее число дронов — 31 — было уничтожено в Брянской области. В Орловской области сбито 17 аппаратов, еще 10 беспилотников нейтрализовано в Московском регионе, включая три устройства, двигавшихся в направлении столицы.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше