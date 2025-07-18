Подмосковье подверглось мощной атаке дронов ВСУ

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье.
В ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, атаковавших пять округов Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, дроны были обнаружены и уничтожены на подлете к Домодедово, Красногорску, Солнечногорску, Сергиеву Посаду и Можайску.
«Сегодня ночью Подмосковье подверглось атаке вражеских беспилотников. Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск», — написал Воробьев в своем telegram-канале.
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Основную часть беспилотников удалось ликвидировать еще на подлете, это позволило предотвратить серьезные последствия. В результате атаки никто из жителей не пострадал, однако зафиксированы повреждения частных домов.
В Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке «Рязанцы», повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома. На местах происшествий работают оперативные службы. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 18 июля в различных регионах страны были перехвачены и ликвидированы 73 беспилотника, запущенных с территории Украины. Наибольшее число дронов — 31 — было уничтожено в Брянской области. В Орловской области сбито 17 аппаратов, еще 10 беспилотников нейтрализовано в Московском регионе, включая три устройства, двигавшихся в направлении столицы.