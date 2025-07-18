Подмосковье подверглось мощной атаке дронов ВСУ

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 18 июля в различных регионах страны были перехвачены и ликвидированы 73 беспилотника, запущенных с территории Украины. Наибольшее число дронов — 31 — было уничтожено в Брянской области. В Орловской области сбито 17 аппаратов, еще 10 беспилотников нейтрализовано в Московском регионе, включая три устройства, двигавшихся в направлении столицы.