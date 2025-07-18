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В Самаре интервалы движения четырех автобусов увеличатся из-за ДТП утром 18 июля

Самарцам придется дольше прождать четыре автобуса из-за ДТП стороннего транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 18 июля, утром в Самаре произошло ДТП, которое повлияло на работу общественного транспорта. Горожанам придется дольше ждать четыре автобуса. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании «Самара Авто Газ».

«Возможны задержки автобусов по маршрутам №№ 1, 55, 67, 144 из-за ДТП постороннего транспорта. Сотрудников ГАИ проинформировали об авариях», — рассказал перевозчик.

Что конкретно произошло и какие транспортные средства столкнулись, пока неизвестно. Напомним, женщина-водитель погибла в аварии с грузовиком под Самарой 15 июля.

В Самаре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. Мужчина был госпитализирован после ДТП на улице Ново-Садовой.