Минобороны показало кадры разгрома ВСУ на южнодонецком направлении. Видео

На кадрах, российские Воздушно-космические силы нанесли серию высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям украинских подразделений. В результате были поражены места скопления личного состава и военной техники противника. На видео зафиксированы моменты точного попадания боеприпасов по укреплениям и технике ВСУ.