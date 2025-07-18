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Минобороны показало кадры разгрома ВСУ на южнодонецком направлении. Видео

Минобороны опубликовало видео уничтожения личного состава и техники ВСУ в результате авиационных ударов на южнодонецком направлении. Видео поделились с URA.RU.

На видео зафиксированы моменты точного попадания боеприпасов по укреплениям ВСУ.

Минобороны опубликовало видео уничтожения личного состава и техники ВСУ в результате авиационных ударов на южнодонецком направлении. Видео поделились с URA.RU.

На кадрах, российские Воздушно-космические силы нанесли серию высокоточных ударов по выявленным замаскированным позициям украинских подразделений. В результате были поражены места скопления личного состава и военной техники противника. На видео зафиксированы моменты точного попадания боеприпасов по укреплениям и технике ВСУ.