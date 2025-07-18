Военных врачей в Краснодаре обвиняют в получении взяток от раненых бойцов

Обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) предъявлены бывшему начальнику госпиталя Владимиру Хмелику, его заместителю Денису Симанчаку и начальнику поликлиники Леониду Назаренко. Симанчук предстанет перед судом 23 июля, рассмотрение дела других восьми фигурантов, включая троих военнослужащих и посредников, назначено на 28 июля.