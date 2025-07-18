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Аналитики оценили вред Енисею из-за крушения теплохода: счет пошел на миллиарды

Вред Енисею из-за разлива ГСМ оценили в 1,2 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В результате крушения теплохода и утечки нефтепродуктов река Енисей понесла ущерб на сумму в 1,2 миллиарда рублей. К такому выводу пришли специалисты. Об этом заявил первый замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

Как известно, трагедия в реке Енисей произошла еще 8 июня. Тогда потерпел крушение теплоход, буксировавший две баржи. Он получил пробоину, из-за чего в водоем начали выливаться ГСМ. Вскоре началась проверка по данному инциденту. И теперь, 18 июля, она была завершена.

«По результатам проверки установлено, что в реку Енисей вылилось 79,3 тонны дизельного топлива. Дополнительно нами оценен вред, причиненный р. Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей», — сообщила Гуменюк.

Она также добавила, что Обь-Иртышскому речному пароходству уже выдано предписание. Компания должна устранить нарушения и провести работы по восстановлению природы.

«Первый контрольный срок — сентябрь 2025 года», — добавила Гуменюк.

KP.RU сообщал о последствиях инцидента с теплоходом. В частности, о 30 тоннах топлива, которое оказалось в Енисее. Тогда нефтяное пятно протянулась на 30 километров от места аварии.