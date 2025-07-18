Аналитики оценили вред Енисею из-за крушения теплохода: счет пошел на миллиарды

Как известно, трагедия в реке Енисей произошла еще 8 июня. Тогда потерпел крушение теплоход, буксировавший две баржи. Он получил пробоину, из-за чего в водоем начали выливаться ГСМ. Вскоре началась проверка по данному инциденту. И теперь, 18 июля, она была завершена.