«Мои коллеги из ЦПЭ УМВД России по Тамбовской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли попытку повреждения объекта энергетического комплекса межрегионального значения. Предварительно установлено, что неизвестный с помощью мессенджера связался с местным жителем и сообщил, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, аноним потребовал совершить диверсию. Молодой человек согласился», — написала она в своем Telegram-канале.
В России задержали мужчину, согласившегося совершить диверсию на энергообъекте
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Тамбовской области с коллегами из УФСБ задержали мужчину, согласившегося совершить диверсию на объекте энергетики из-за угрозы ответственности за финансирование ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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