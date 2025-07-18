В России задержали мужчину, согласившегося совершить диверсию на энергообъекте

«Мои коллеги из ЦПЭ УМВД России по Тамбовской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли попытку повреждения объекта энергетического комплекса межрегионального значения. Предварительно установлено, что неизвестный с помощью мессенджера связался с местным жителем и сообщил, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, аноним потребовал совершить диверсию. Молодой человек согласился», — написала она в своем Telegram-канале.