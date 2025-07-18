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В России задержали мужчину, согласившегося совершить диверсию на энергообъекте

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Тамбовской области с коллегами из УФСБ задержали мужчину, согласившегося совершить диверсию на объекте энергетики из-за угрозы ответственности за финансирование ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Мои коллеги из ЦПЭ УМВД России по Тамбовской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России пресекли попытку повреждения объекта энергетического комплекса межрегионального значения. Предварительно установлено, что неизвестный с помощью мессенджера связался с местным жителем и сообщил, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, аноним потребовал совершить диверсию. Молодой человек согласился», — написала она в своем Telegram-канале.

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