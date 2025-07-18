Ударившую 19 раз ножом одноклассницу девушку выпустили из психбольницы

Молодую женщину, ударившую ножом одноклассницу, выпустят из психиатрической больницы. Американку Морган Гейзер, которая признала себя виновной в нападении в 2014 году, когда ей было 12 лет, освободили условно.
Двадцатидвухлетняя женщина, которая десять лет назад ударила ножом одноклассницу, полагая, что этот поступок даст ей право стать служанкой Слендермена, вымышленного сверхъестественного персонажа, скоро выйдет из психиатрической больницы Висконсина, пишет The Guardian.
Окружной судья округа Уокеша Скотт Вагнер в четверг согласился на условное освобождение Морган Гейзер из института психического здоровья Виннебаго, психиатрической больницы, где она провела последние семь лет.
В 2014 году Морган Гейзер и Анисса Вайер заманили свою подружку Пейтон Лойтнер поиграть в прятки в густо заросшем лесом Дэвидс-парке недалеко от Уокеша, штат Висконсин. Гейзер нанесла Лейтнер 19 ударов ножом, едва не убив ее, в то время как Вайер подстрекала ее к этому. Всем трем девочкам в то время было по 12 лет.
Гейзер и Вайер позже рассказали следователям, что совершили преступление, чтобы успокоить Слендермена, худого, неестественно высокого гуманоидного персонажа, который появился как интернет-мем creepypasta, созданный пользователем форума Something Awful Эриком Кнудсеном в 2009 году.
Через пять часов после нападения Вайер и Гейзер были арестованы в соседнем мебельном магазине, у них все еще был нож, которым они нанесли удар, и они сказали полиции, что собираются встретиться со Слендерменом в особняке в лесу в 200 милях отсюда.
Позже Гейзер рассказала, что всю жизнь страдала от зрительных и слуховых галлюцинаций, которые включали в себя фигуры, которые она воспринимала как призраков, цвета, тающие на стенах, и воображаемых друзей. Ее мать описывала ее как «ярко выраженную психотичку», и позже ей был поставлен диагноз «детская шизофрения в раннем возрасте».
В конечном счете Гейзер признала себя виновной в соучастии в попытке умышленного убийства первой степени в 2017 году, но заявила, что не несет ответственности, поскольку психически больна. Позже она была помещена в психиатрическую больницу на 40 лет.
Вайер признала себя виновной в соучастии в попытке умышленного убийства второй степени с применением опасного оружия. Как и Гейзер, она утверждала, что была психически больна и не отвечала за свои действия. Она была приговорена к 25 годам заключения в психиатрической больнице, но в 2021 году ее освободили.
Этот случай привлек всеобщее внимание, отчасти потому, что персонаж «Слендермена» был превращен в обычные изображения играющих детей, создавая тревожное сочетание детской невинности и перехода к более сложному, взрослому пониманию реальности, отмечает The Guardian.
Последующие попытки добиться освобождения Гейзер из психиатрической лечебницы предпринимались неоднократно. Ранее в этом году судья постановил, что она может быть освобождена после того, как три эксперта засвидетельствовали, что она добилась прогресса, и заявили, что она не представляет угрозы в будущем.
Но в марте мать жертвы заявила, что детский дом, в который должны были отправить Гейзер, находился в восьми милях от того места, где она живет. Службам здравоохранения штата Висконсин было приказано разработать новый план.
Представители здравоохранения штата также утверждали, что она не вызывалась добровольцем в свою терапевтическую группу, что она читала «Мальчика напрокат», роман об убийствах и продаже органов на черном рынке, и утверждала, что общалась с человеком, который коллекционирует памятные вещи об убийствах.
«У штата есть реальные опасения, что на данный момент это, честно говоря, всего лишь тревожные сигналы», — заявила Эбби Николи, прокурор округа Уокеша, на слушании. Но адвокат Гейзер Тони Коттон назвал просьбу штата оставить ее в больнице «хитроумной работой» и сказал, что его клиентка «сегодня не более опасна».
Но в четверг план по выпуску Гейзер, который пока не был обнародован, был одобрен. Адвокат Гейзер, который не ответил на просьбы о комментариях, заявил суду, что его клиентке необходимо участвовать в жизни общества и «двигаться дальше по жизни», сообщает TMJ-TV Milwaukee.