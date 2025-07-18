Ударившую 19 раз ножом одноклассницу девушку выпустили из психбольницы

В 2014 году Морган Гейзер и Анисса Вайер заманили свою подружку Пейтон Лойтнер поиграть в прятки в густо заросшем лесом Дэвидс-парке недалеко от Уокеша, штат Висконсин. Гейзер нанесла Лейтнер 19 ударов ножом, едва не убив ее, в то время как Вайер подстрекала ее к этому. Всем трем девочкам в то время было по 12 лет.