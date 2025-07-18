11 дронов в пяти округах: Воробьёв показал последствия налёта дронов на Подмосковье

По словам главы Подмосковья, ночью регион столкнулся с атакой вражеских дронов. Благодаря работе ПВО удалось перехватить 11 беспилотников в таких округах, как Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Большинство дронов были уничтожены ещё на подходе, что позволило избежать серьезных последствий. Важнейшим итогом стало то, что никто из жителей не пострадал.
Основная часть БПЛА была уничтожена ещё на подходе, что позволило избежать серьёзных последствий. Губернатор отметил, что самое важное — никто из жителей не пострадал, хотя были зафиксированы повреждения частных домов.
В частности, в коттеджном поселке «Рязанцы» Сергиево-Посадского городского округа пострадали фасады и остекление двух домов. Также в Солнечногорске, на улице Центральной, в доме номер 6, были повреждены забор, часть стены и оконные конструкции.
Губернатор добавил, что все службы работают на местах происшествий, и жители, чье имущество пострадало, обязательно получат необходимую помощь.
Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Наибольшее количество дронов — 31 — было сбито над территорией Брянской области.