11 дронов в пяти округах: Воробьёв показал последствия налёта дронов на Подмосковье

По словам главы Подмосковья, ночью регион столкнулся с атакой вражеских дронов. Благодаря работе ПВО удалось перехватить 11 беспилотников в таких округах, как Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Большинство дронов были уничтожены ещё на подходе, что позволило избежать серьезных последствий. Важнейшим итогом стало то, что никто из жителей не пострадал.