Над Подмосковьем сбили 11 беспилотников за ночь

Большая часть дронов была уничтожена на подлете. Пострадавших и серьезных повреждений нет. В Сергиево-Посадском городском округе повреждены фасады и остекление двух частных домов в коттеджном поселке «Рязанцы». В деревне Марьино в Солнечногорске разрушен забор, часть стены и оконные конструкции частного дома.