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Скорпион выполз из чемодана и ужалил девочку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге десятилетняя девочка получила травму при распаковке багажа — ее ужалил скорпион.

В Санкт-Петербурге десятилетняя девочка получила травму при распаковке багажа — ее ужалил скорпион. Такую информацию распространило издание «Фонтанка».

Согласно сообщению СМИ, российская школьница недавно вернулась вместе с матерью из отпуска. Путешественницы не подозревали, что в их багаже находилось агрессивное, как выяснилось, живое существо.

Вероятно, нанесшее укус членистоногое являлось скорпионом. Мать ребенка выбросила его до прибытия медиков.

Несовершеннолетнюю пострадавшую доставили в Детскую городскую клиническую больницу для проведения дополнительного обследования. Других подробностей о состоянии девочки не приводится.

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