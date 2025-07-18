Скорпион выполз из чемодана и ужалил девочку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге десятилетняя девочка получила травму при распаковке багажа — ее ужалил скорпион. Такую информацию распространило издание «Фонтанка».
Согласно сообщению СМИ, российская школьница недавно вернулась вместе с матерью из отпуска. Путешественницы не подозревали, что в их багаже находилось агрессивное, как выяснилось, живое существо.
Вероятно, нанесшее укус членистоногое являлось скорпионом. Мать ребенка выбросила его до прибытия медиков.
Несовершеннолетнюю пострадавшую доставили в Детскую городскую клиническую больницу для проведения дополнительного обследования. Других подробностей о состоянии девочки не приводится.
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