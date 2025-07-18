В российском регионе обнаружена гигантская плантация конопли

В Приморском крае возле села Хороль правоохранительные органы обнаружили крупную плантацию конопли площадью около четырех футбольных полей. По данным Telegram-канала Amur Mash, за незаконными посевами ухаживали наемные работники под присмотром охранников.
Все они были задержаны, а полиция сейчас разыскивает организаторов преступного бизнеса.
Обнаружение такой крупной плантации в Приморье свидетельствует о серьезных масштабах нелегального оборота наркотиков в регионе.
Это не первый случай выявления масштабного наркопроизводства в России. Ранее в Иркутской области задержали мужчину, который не только выращивал и сбывал коноплю, но и привлек внимание ФСБ своими радикальными высказываниями в соцсетях. По данным следствия, он оправдывал терроризм, критиковал спецоперацию и размещал призывы к совершению терактов.
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