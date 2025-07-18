Ричмонд
+25°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе обнаружена гигантская плантация конопли

В Приморском крае возле села Хороль правоохранительные органы обнаружили крупную плантацию конопли площадью около четырех футбольных полей.

В Приморском крае возле села Хороль правоохранительные органы обнаружили крупную плантацию конопли площадью около четырех футбольных полей. По данным Telegram-канала Amur Mash, за незаконными посевами ухаживали наемные работники под присмотром охранников.

Все они были задержаны, а полиция сейчас разыскивает организаторов преступного бизнеса.

Обнаружение такой крупной плантации в Приморье свидетельствует о серьезных масштабах нелегального оборота наркотиков в регионе.

Это не первый случай выявления масштабного наркопроизводства в России. Ранее в Иркутской области задержали мужчину, который не только выращивал и сбывал коноплю, но и привлек внимание ФСБ своими радикальными высказываниями в соцсетях. По данным следствия, он оправдывал терроризм, критиковал спецоперацию и размещал призывы к совершению терактов.

Читайте материал «Рогов сообщил, что за ликвидацией полковника СБУ стоит Зеленский».