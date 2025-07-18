В российском регионе обнаружена гигантская плантация конопли

Это не первый случай выявления масштабного наркопроизводства в России. Ранее в Иркутской области задержали мужчину, который не только выращивал и сбывал коноплю, но и привлек внимание ФСБ своими радикальными высказываниями в соцсетях. По данным следствия, он оправдывал терроризм, критиковал спецоперацию и размещал призывы к совершению терактов.